Nasconde l’hashish negli slip ma non sfugge agli agenti di polizia | arrestato

A Livorno, un tentativo di elusione si conclude con un arresto: un giovane tunisino di 21 anni, nascondendo hashish negli slip, non è riuscito a sfuggire ai controlli intensificati delle forze dell’ordine. La collaborazione tra varie unità ha garantito l’efficacia delle operazioni, dimostrando che nessuno può sottrarsi alla legge. La vicenda sottolinea l’importanza di un impegno costante contro il fenomeno dello spaccio e della criminalità, mantenendo il territorio più sicuro per tutti.

LIVORNO – Controlli rafforzati in questo inizio settimana a Livorno contro i furti e lo spaccio grazie alla compartecipazione di equipaggi della Squadra mobile, dell’Ufficio immigrazione, del gabinetto della polizia scientifica nonché con equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Firenze. Nello specifico in piazza Garibaldi, un uomo, identificato successivamente come un 21enne tunisino, ha cercato di eludere il controllo allontanandosi. Nella circostanza è stato rincorso e bloccato dagli agenti. La successiva perquisizione personale ha dato esito positivo in quanto il ventenne all’interno degli slip nascondeva due frammenti di sostanza stupefacente risultata, a seguito delle analisi svolte dal personale della polizia scientifica, hashish per un peso complessivo 30,74 grammi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: polizia - nasconde - hashish - negli

Firenze, nasconde 45 dosi di cocaina negli slip alla stazione: 18enne arrestato dalla Polizia - A Firenze, la polizia ha arrestato un 18enne senegalese sorpreso con 45 dosi di cocaina nascoste negli slip.

Sabato sera il blitz della polizia locale nella zona industriale dopo che l’amministrazione aveva segnalato movimenti strani nei parchi pubblici. Sequestrati hashish e spray con gas lacrimogeno vietato Vai su Facebook

Nasconde l’hashish negli slip ma non sfugge agli agenti di polizia: arrestato; Nasconde la droga in un preservativo, giovane pusher vede la polizia e si allontana: denunciato; Nasconde hashish nei vestiti sul bus e aggredisce i poliziotti, arrestato 26enne dopo la fuga a Rieti.

Torre del Greco, nasconde droga nello zaino: arrestato 31enne napoletano - Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Segnala msn.com

Torre del Greco, nasconde oltre 3 kg di droga nello zaino: tratto in arresto dalla Polizia di Stato - In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Luigi Palomba a Torre del ... Si legge su napolivillage.com