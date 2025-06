Nasce la rete pugliese per la ricerca cardiovascolare

Una nuova era nella lotta alle malattie cardiovascolari prende il via in Puglia: nasce la Rete Pugliese per la Ricerca Cardiovascolare, un progetto che unisce scienza e clinica per innovare la salute del cuore. Il 27 giugno, all’Università di Bari Aldo Moro, si terrà l’evento inaugurale, con il sostegno della Società Italiana di Ricerca Cardiovascolare (SIRC). Un passo fondamentale per migliorare la prevenzione e le terapie, aprendo nuove prospettive per i pazienti pugliesi e non solo.

COMUNICATO STAMPA Nasce la Rete Pugliese per la Ricerca Cardiovascolare: scienza e clinica insieme per innovare la salute del cuore. Il 27 giugno l’appuntamento inaugurale all’UniversitĂ degli Studi di Bari Aldo Moro con il sostegno della SocietĂ Italiana di Ricerca Cardiovascolare (SIRC). Bari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

