Nasce il master Unibo per operare nel settore dell’energia nucleare

Nasce il master unibo per operare nel settore dell’energia nucleare. "Nuclear energy: fundamentals and applications", il nuovo master di II livello dell’Università di Bologna per l’anno accademico 2025/2026 (scadenza bando 29 settembre 2025). Proposto dal Dipartimento di ingegneria industriale - Din dell'Alma Mater, in collaborazione con Enea, ha l’obiettivo di formare professionisti altamente qualificati pronti a innovare e sostenere il futuro energetico del nostro Paese, contribuendo concretamente alla transizione energetica.

