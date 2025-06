Nasce Asi Play il nuovo canale tv che parla di sport a 360°

Nasce Asi Play, il nuovo canale TV dedicato allo sport a 360°, che porta al centro le passioni, le storie e le sfide di chi vive lo sport dal basso. Un’iniziativa innovativa pensata per promuovere un sistema sportivo più inclusivo e partecipativo, in linea con le parole del Ministro Andrea Abodi. Scopri come Asi Play sta rivoluzionando il modo di vivere lo sport in Italia, dando voce a chi fa del movimento la propria vita.

(Adnkronos) – “Stiamo vivendo un periodo storico nel quale c’è un processo di consolidamento dell’idea di sport dal basso, che si deve concretizzare anche con un nuovo disegno strategico del sistema sportivo nazionale”: queste le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervistato per il nuovo canale tv di Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane. Una dichiarazione che mette anche gli Enti di promozione al centro delle dinamiche di crescita del sistema sport in Italia. Asi Play è la nuova piattaforma multimediale di Asi asiplay.asinazionale.it con le ultime novità, approfondimenti sul mondo dello sport e del Terzo settore, interviste esclusive, tante curiosità e dietro le quinte. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Nasce Asi Play, il nuovo canale tv che parla di sport a 360°

