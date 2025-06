Napoli Venerato | Nessun blitz a Liverpool Núñez solo dopo Osimhen

Il calciomercato napoletano si anima tra conferme e attese: Ciro Venerato chiarisce che, al momento, non c’è nessun blitz a Liverpool per Osimhen. La strategia azzurra rimane in stand-by fino alla cessione dell’attaccante, mentre il nome di Núñez comincia a prendere forma solo in seguito. In questa fase, il Napoli monitora attentamente le opportunità, pronto a intervenire nel momento giusto per rafforzare la squadra e mantenere vivo il sogno scudetto.

Venerato: "Nessun blitz a Liverpool". Napoli attende la cessione di Osimhen prima di affondare su Núñez Ciro Venerato, intervenuto nel Tg Rai del mattino, ha

Nessun accordo con l’Inter: blitz improvviso della Juve - La situazione calciomercato si infiamma: la Juventus fa irruzione nell'affare che avrebbe dovuto portare un giocatore all'Inter.

RAI - Venerato: "Napoli, in giornata prevista una nuova call col PSV per Lang, nessun blitz a Liverpool per Nunez, Chiesa soluzione last minute ma solo in prestito"

Venerato: "Nunez? Prima la cessione di Osimhen. Beukema, Chiesa, Scalvini, Ndoye: le ultime" - Ciro Venerato, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto chiarezza sugli obiettivi del Napoli in vista della riapertura della campagna acquisti e cessioni.