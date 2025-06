Napoli uomo cade dal terzo piano a via dei Tribunali e muore | arrivano 118 e carabinieri

Una tragedia sconvolge Napoli, precisamente in piazza San Gaetano: un uomo è precipitato dal terzo piano di un edificio in via dei Tribunali e ha perso la vita. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 e i carabinieri, che stanno indagando sulle cause di questa drammatica vicenda. Per saperne di più, continua a leggere.

