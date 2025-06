Napoli truffa via sms del finto Cup | l' avviso dell' ospedale Cardarelli ai cittadini

Attenzione a Napoli: l'ospedale Cardarelli avvisa i cittadini di una truffa via SMS che utilizza un finto servizio CUP per ingannare e frodare. In queste ore, numerosi utenti stanno ricevendo messaggi sospetti da numeri a pagamento, chiedendo "importanti comunicazioni" e creando allarme. L'Azienda ospedaliera invita tutti a ignorare questi messaggi, proteggendo così la propria sicurezza e i propri risparmi. Rimanete vigili e diffondete il messaggio!

In queste ore l ’Urp del Cardarelli sta ricevendo diverse segnalazioni da cittadini che dichiarano di aver ricevuto un Sms mediante il quale un f into servizio CUP chiederebbe di contattare "con urgenza" un numero che inizia per 899 per "importanti comunicazioni". Da quanto denunciato, si tratterebbe di numeri a pagamento, a danno dei cittadini. L'Azienda ospedaliera raccomanda di ignorare il messaggio,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Napoli, truffa via sms del finto Cup: l'avviso dell'ospedale Cardarelli ai cittadini

