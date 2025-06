Napoli | tenta di uccidere autista di un’ambulanza e poi tenta la rapina di una pizzeria Arrestato

Una giornata drammatica a Napoli: un uomo di 56 anni commette tre gravi reati in poche ore, mettendo a rischio la sicurezza di cittadini e operativi di emergenza. Dai tentativi di omicidio all’assalto di una pizzeria, l’individuo ha mostrato un comportamento inquietante che ha portato all’arresto da parte dei carabinieri. Un episodio che scuote la città e ci invita a riflettere sull’importanza della tutela della sicurezza pubblica.

Tentato omicidio, rapina aggravata e danneggiamento: tre gravi reati commessi nel giro di poche ore dallo stesso individuo. È quanto accaduto a Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 56 anni, residente in città.

Operazione Napoli, Chivu tenta il recupero dei big - riuscito a ridare entusiasmo e coesione a una squadra in difficoltà. Ora, con l'operazione Napoli, punta a recuperare i big, affinchè il Parma possa strappare una vittoria fondamentale per la salvezza.

