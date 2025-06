Napoli sogna la Formula 1 | torna il Racing Show sul Lungomare in attesa del Gran Premio del Mediterraneo

Napoli si prepara a vivere un sogno tra motori e adrenalina: il Napoli Racing Show, l’evento che unisce passione e spettacolo, torna dal 6 all’8 dicembre 2025 sul suggestivo Lungomare Caracciolo. Con la seconda edizione del Gran Premio di Napoli, la città si candida a diventare il cuore pulsante del racing italiano, in attesa del grande appuntamento internazionale che promette di emozionare appassionati e curiosi. Un’occasione unica per respirare l’atmosfera delle corse nel cuore di una città che sogna in grande.

Tempo di lettura: 3 minuti Un sogno che si fa strada tra motori ruggenti, passione popolare e una visione ambiziosa: portare la Formula 1 a Napoli. Dal 6 all’8 dicembre 2025, la seconda edizione del Napoli Racing Show – Gran Premio di Napoli trasformerà ancora una volta il Lungomare Caracciolo in un palcoscenico a cielo aperto dedicato al mondo delle corse. La conferenza stampa di presentazione si è svolta ieri, 25 giugno, presso il Tennis Club Napoli, con interventi istituzionali e uno spettacolare antipasto in forma di sfilata di auto da corsa e vintage, che ha animato la costa fino a Piazza Vittoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli sogna la Formula 1: torna il Racing Show sul Lungomare, in attesa del Gran Premio del Mediterraneo

