Napoli sogna il Gran Premio F1 | si costituisce il Comitato promotore per la Formula 1

Napoli sogna in grande: si dà vita al comitato promotore per portare la spettacolare Formula 1 nella città partenopea. L’annuncio, fatto durante la conferenza di presentazione della seconda edizione del Napoli Racing Show, ha acceso l’entusiasmo tra appassionati e residenti. La prospettiva di un Gran Premio sulle strade di Napoli diventa realtà: un’opportunità unica di coniugare sport, cultura e turismo. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa emozionante iniziativa.

Napoli vuole un Gran Premio di Formula 1. La notizia è stata annunciata durante la conferenza per presentare la seconda edizione del Napoli Racing Show.

In questa notizia si parla di: napoli - gran - premio - formula

