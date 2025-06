Napoli si stringe per Nunez | accordo con la punta ostacolo Liverpool

Napoli si prepara ad accogliere Darwin Nunez, il grande obiettivo per rinforzare l’attacco. Con i contatti con il Liverpool in fase avanzata, tutto sembra pronto per un'operazione che potrebbe rivoluzionare il mercato partenopeo. La città è in trepidante attesa di vedere se si concretizzerà questa trattativa, pronta a stringersi intorno alla squadra e al suo nuovo, potenziale acquisto. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti.

(Adnkronos) – Darwin Nunez è il primo obiettivo per l'attacco del Napoli. Il centravanti uruguaiano è in cima alla lista di Antonio Conte e in queste ore si stanno intensificando i contatti per portare il giocatore al Maradona, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, mercoledì 25 giugno. Il club partenopeo avrebbe già trovato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

