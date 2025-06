Napoli si insiste per il top della Serie A | c’è un grande ostacolo

Napoli, confermato protagonista nel calciomercato di Serie A, non si ferma e punta al top per rinforzare la rosa. Tra sogni e ostacoli, il club valuta con attenzione anche un super talento tra i difensori, mentre si intensificano le trattative per un terzino destro di riserva e un centrale di qualità . Arrivano importanti novità che potrebbero cambiare gli scenari della prossima stagione.

Il Napoli continua a valutare rinforzi per la difesa: tra i nomi seguiti c’è anche un super talento della Serie A, ma la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice. Il Napoli continua a trattare calciatori in ogni ruolo. Non solo attacco, il club è molto attivo infatti anche per quanto riguarda la difesa, dove cerca un terzino destro di riserva per Di Lorenzo e un centrale difensivo da alternare ai titolari Rrahmani e Buongiorno. Arrivano novità su questo secondo fronte. Scalvini nel mirino del Napoli, ma l’Atalanta lo blinda. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti di Sky Sport, il Napoli avrebbe manifestato un concreto interesse per Scalvini, ma l’operazione appare subito complicata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, si insiste per il top della Serie A: c’è un grande ostacolo

