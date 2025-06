Napoli scatenato | Noa Lang e non solo altri due nomi per gli azzurri

Il Napoli, scatenato sul mercato, non si ferma: dopo aver già assicurato De Bruyne e Marianucci, la squadra di Antonio Conte punta a rinforzarsi ulteriormente con altri due nomi di spicco, pronti a fare la differenza in azzurro. Con una strategia ambiziosa e una rosa sempre più competitiva, il club partenopeo dimostra di essere uno dei protagonisti assoluti di questa sessione estiva. La sfida ora è convincere gli ultimi pezzi pregiati a vestire il sogno azzurro.

Il Napoli accelera ed è pronto a chiudere non solo il colpo Noa Lang. Ci sono altri due nomi nel mirino dei campioni d’Italia. Il Napoli è senza dubbio una delle squadre che ha iniziato a muoversi con largo anticipo sul mercato. Confermato il tecnico Antonio Conte, gli azzurri hanno già chiuso due colpi ancora prima che il calciomercato inizi ufficialmente. De Bruyne e Marianucci sono già arrivati, ma il Napoli non ha assolutamente intenzione di fermarsi qui. (LaPresse) TvPlay.it I campioni d’Italia hanno uno Scudetto da difendere e una Champions League da affrontare. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Napoli scatenato: Noa Lang e non solo, altri due nomi per gli azzurri

In questa notizia si parla di: napoli - lang - nomi - azzurri

Rivoluzione Napoli, tre azzurri sono in bilico: i nomi a sorpresa - Il Napoli è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, ma tre azzurri sono in bilico. Mentre la festa per lo Scudetto si spegne, il calciomercato entra nel vivo, promettendo sorprese che potrebbero cambiare l’assetto della squadra.

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato per consegnare a Conte una rosa pronta e competitiva. Come riportato da Sportmediaset, ci sono diversi nomi caldi sul taccuino di Giovanni Manna: il primo è Noa Lang, che torna forte nei radar azzurri. Vai su Facebook

Translate postLang-Napoli: IL RETROSCENA DI DI MARZIO Secondo l'esperto di mercato, l'olandese vorrebbe unirsi agli azzurri ed aveva già accettato la destinazione lo scorso gennaio Si cerca quindi l'intesa con il PSV, che potrebbe cedere il calciator Vai su X

Calciomercato Napoli, non solo Lang: arriverà un altro esterno! Ndoye si allontana, c'è un nome in pole position; Nasce un super Napoli, due squadre per Conte: ipotesi di formazione con Nunez, Lang e gli altri acquisti | GRAFICO; Napoli in cerca di esterni, Ndoye e Chiesa in pole: ma occhio a Lang – Sportitalia.

Calciomercato Napoli, a un passo da Noa Lang: ok all'esterno del Psv - Siede al tavolo dei suoi interlocutori, spiega il progetto, propone le sue idee. Da ilmattino.it

Noa Lang-Napoli, "problema" per il numero di maglia. Il retroscena - Si tratta di un calciatore che gli azzurri stavano seguendo dallo scorso gennaio, nei giorni scorsi Manna ... Scrive msn.com