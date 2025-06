Napoli rissa tra ragazzine finisce sui social | schiaffi e umiliazioni pubblicate come fossero un trofeo

Una scena di violenza che si diffonde rapidamente sui social, trasformando un episodio di bullismo tra giovanissime in un triste spettacolo pubblico. A Sant’Antimo, i confini tra vita reale e mondo digitale si sfumano, lasciando emergere un problema sempre più urgente: il rischio di normalizzare comportamenti aggressivi tra i giovani. La domanda che ci poniamo è: come possiamo intervenire prima che questi momenti diventino tragedie?

Napoli rissa tra giovanissime. Un altro episodio di violenza tra giovanissimi scuote il napoletano. Precisamente a Sant'Antimo, comune alle porte di Napoli. Qualche parola di troppo, un faccia a faccia, poi la situazione degenera: una ragazzina spintona una coetanea, la colpisce con forza e la trascina a terra per i capelli. Il tutto immortalato dai cellulari dei presenti. A intervenire soltanto un ragazzo. Il video dell'aggressione rivendicato come trofeo. Non basta. Il video finisce sul profilo Instagram della bulla, accompagnato da una frase in dialetto: « Nu paccr e sta nderr ja » — uno schiaffo e va a terra — seguita da un emoji che ride fino al pianto.

