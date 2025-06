Napoli per Nunez pronto un contratto da 5 milioni all’anno + bonus fino al 2030 Schira

Il Napoli si prepara a lanciare un colpo da maestro, puntando forte su Darwin Nunez e Federico Chiesa dal Liverpool. I due talenti hanno mostrato interesse per il club azzurro, ma resta da superare gli ultimi ostacoli con i Reds. In particolare, per Nunez si prospetta un contratto di 5 milioni all’anno fino al 2030, con bonus inclusi, pronto a rafforzare la rosa partenopea e conquistare nuovi traguardi. La sfida è appena iniziata!

Il Napoli sta tentando di chiudere due colpi dal Liverpool, ovvero il centravanti Darwin Nunez e l’ex Juve Federico Chiesa. Entrambi hanno dato priorità al club azzurro, ma resta da trovare l’intesa con la squadra inglese. Il Napoli tenta il doppio colpo dal Liverpool: Darwin Nunez e Chiesa. Nicolò Schira sull’uruguaiano riporta su X: Darwin Nunez ha dato la sua disponibilità a un contratto fino al 2030 (5 milioni di euro all’anno + bonus) al Napoli, che è in trattativa con il Liverpool per cercare di raggiungere un accordo. Nunez ha rifiutato un’offerta enorme da parte dell’Arabia Saudita negli ultimi giorni, perché vuole rimanere in Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, per Nunez pronto un contratto da 5 milioni all’anno + bonus fino al 2030 (Schira)

