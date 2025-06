Napoli per la difesa spunta il nome del brasiliano Tuta

Napoli si prepara a rafforzare la sua linea difensiva con un colpo internazionale: oltre a Sam Beukema, il club azzurro avrebbe messo gli occhi su Tuta, il talento brasiliano dell'Eintracht Francoforte. Questa strategia apre nuovi scenari di mercato e la possibilità di un duello con il Crystal Palace, che sembra intenzionato a inserirsi nella corsa all'acquisto. La lotta per un rinforzo di qualità è appena cominciata, e le sorprese non mancheranno.

Per il Napoli in difesa non c'√® solo Sam Beukema del Bologna. Secondo indiscrezioni, infatti, il club azzurro avrebbe messo nel mirino il centrale brasiliano Tuta, in forza all'Eintracht Francoforte.¬† Dall'Inghilterra "Inside Futbol" informa che il Crystal Palace sarebbe pronto a sfidare i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

