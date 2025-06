Napoli nuovo colpo dalla Scozia | Manna ci prova

Napoli si prepara a compiere un nuovo, ambizioso passo sul mercato internazionale. Dopo aver già puntato e conquistato talenti dalla Scozia, ora gli azzurri sono pronti a mettere nel mirino due giovani promesse: Scott McTominay e Billy Gilmour. Questa strategia dimostra la volontà del club di rafforzarsi e crescere esponenzialmente, puntando su giovani di talento per costruire un futuro ancora più brillante. La sessione estiva promette grandi sorprese.

Il Napoli studia un nuovo colpo proveniente dalla Scozia, ora gli azzurri hanno messo il calciatore nel mirino e ci proveranno quest’estate Il Napoli è pronto ad aggiudicarsi il terzo colpo dalla Scozia nel giro di un anno, con gli azzurri sulle tracce di un connazionale dell’eroe dello Scudetto – Scott McTominay – e del gioiello Billy Gilmour. L’idea degli azzurri di crescere esponenzialmente, soprattutto nel diventare una società internazionale, spinge a fare compere al di fuori dell’Italia. La dirigenza azzurra è vogliosa di compiere un mercato con i fiocchi per dare continuità al progetto di Antonio Conte, sia per cercare di confermarsi in Serie A che sorprendere in Champions League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it