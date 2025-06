Napoli non solo Lang | arriverà un altro esterno Il piano di Conte è chiarissimo

Il calciomercato del Napoli si sta infiammando: sotto la guida di Antonio Conte, il club punta a rinforzare la linea offensiva con due esterni di altissimo livello. Dopo aver quasi concluso l'acquisto di Noa Lang, tutto è pronto per l'ufficialità. Ma la strategia non si ferma qui: i tifosi aspettano con trepidazione il secondo colpo, un tassello fondamentale nel progetto azzurro. Sul tavolo c'è...

Il calciomercato del Napoli viaggia su un doppio binario, seguendo una strategia precisa dettata da Antonio Conte: servono due esterni di alto livello per rivoluzionare l'attacco. E mentre la trattativa per portare Noa Lang in azzurro è entrata nella sua fase finale, la dirigenza è già al lavoro per definire il secondo, fondamentale, acquisto. L'affare Lang, come riporta anche La Gazzetta dello Sport, è di fatto ai dettagli. Sul tavolo c'è l'offerta da 25 milioni di euro più bonus al PSV e un accordo già raggiunto con il giocatore fino al 2030. La fumata bianca è solo questione di tempo, ma è sul secondo colpo che ora si concentrano le attenzioni. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, non solo Lang: arriverà un altro esterno. Il piano di Conte è chiarissimo

In questa notizia si parla di: lang - napoli - conte - arriverà

Conte-Napoli, cresce l’attesa per la scelta definitiva: quando arriverà la risposta del tecnico - Il futuro di Antonio Conte al Napoli resta ancora in bilico, con i tifosi e la dirigenza in attesa della decisione definitiva del tecnico.

lI Napoli ha l'accordo con Lang! Ora gli azzurri dovranno decidere quale trattativa chiudere per regalare il miglior rinforzo ad Antonio Conte. Lang, Sancho o Ndoye? Tre nomi che piacciono, ma probabilmente soltanto uno arriverà a Napoli. Chi sarà? Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, non solo Lang: arriverà un altro esterno! Ndoye si allontana, c'è un nome in pole position; Il Napoli non si ferma più: non solo Lang, arriverà un’altra ala; Calciomercato Napoli, a un passo da Noa Lang: ok all'esterno del Psv.