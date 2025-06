Napoli Ndoye e Sancho o Lang insieme | ecco l’idea che ha avuto Antonio Conte

Il mercato del Napoli si infiamma con un’idea audace di Antonio Conte: mettere insieme Ndoye e Sancho (o Lang) per creare una coppia di esterni dinamica e versatile. Sono giorni intensi, e la strategia del tecnico potrebbe rivoluzionare l’attacco partenopeo, portando energia e imprevedibilità. La domanda ora è: questa mossa sarà la chiave per il successo della prossima stagione?

Ci sono nomi che fanno rumore, ma prima ancora ci sono idee che si fanno spazio. Conte ha già tracciato la strada, e il Napoli si muove. Due esterni, due ruoli, due anime (Foto: AnsaLaPresse) – serieanews.com Sono giorni molto intensi per il mercato del Napoli. Giovanni Manna lavora a testa bassa per accontentare Antonio Conte, che non è uno da mezze misure. Ha una squadra che dovrà giocare tre competizioni e pretende che sia all’altezza, su tutti i fronti. Nessun margine di errore come a gennaio, nessun buco nella rosa. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Napoli, Ndoye e Sancho (o Lang) insieme: ecco l’idea che ha avuto Antonio Conte

In questa notizia si parla di: napoli - ndoye - sancho - lang

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

GAZZETTA - Napoli, non solo Lang: nel mirino anche Chiesa, Ndoye e Sancho https://ift.tt/wI7czHt Vai su X

"Noa Lang è nella rosa dei candidati per il ruolo di ala insieme a Dan Ndoye e Jadon Sancho. Grealish non è in lista" https://www.ilnapolista.it/2025/06/napoli-grealish-non-arrivera-incontro-col-psv-in-settimana-per-noa-lang-fabrizio-romano/ Vai su Facebook

Napoli, Ndoye e Sancho (o Lang) insieme: ecco l’idea che ha avuto Antonio Conte; Biasin: “Nunez-Napoli più di un’idea. Lang, Ndoye e Sancho: il club ha le idee chiarissime”; Il punto sul mercato del Napoli con Fabrizio Romano: Nunez, Ndoye, Chiesa, Lang, Beukema, Sancho….

Biasin: “Nunez-Napoli più di un’idea. Lang, Ndoye e Sancho: il club ha le idee chiarissime” - Fabrizio Biasin, giornalista di ‘Libero’, parla del Napoli e di mercato nel suo editoriale per Tmw: “Darwin Nunez alla corte di Conte è molto più di un’ipotesi, non fosse altro che certe indicazioni a ... Come scrive ilnapolionline.com

Pressing su Noa Lang. Chiesa, Ndoye e Sancho restano piste aperte - Chiesa, Ndoye e Sancho restano piste aperte Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha aggiornato il quadro legato agli obiettivi ... Scrive forzazzurri.net