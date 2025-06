Napoli nasce il Comitato promotore per la Formula 1 | l’ambizioso progetto

Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di grande prestigio con la nascita del Comitato promotore per la Formula 1, un progetto ambizioso che promette di portare la città al centro dell’attenzione internazionale. Con l’entusiasmo della conferenza di presentazione e il sostegno del Sindaco, Napoli dimostra ancora una volta il suo spirito innovativo e la volontà di crescere. L’obiettivo è chiaro: affermarsi come una protagonista globale, e questa volta, nulla potrà fermarli.

Clamoroso annuncio in occasione della conferenza di presentazione, interviene anche il Sindaco. La città di Napoli non smette mai di lavorare con il concreto obiettivo di crescere e di affermare sempre di più la propria identità su scala globale. L'assegnazione della America's Cup nel 2027 è un traguardo immenso per il Comune di Napoli, che adesso sogna ancora più in grande. Nel corso della presentazione ufficiale della seconda edizione del Napoli Racing Show, il capo dell'organizzazione Enzo Rivellini ha annunciato un'idea che potrebbe stravolgere il futuro della città. La rivelazione è relativa alla costituzione del Comitato promotore per la Formula 1.

