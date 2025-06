Napoli | le ultime su Nunez e Lang…

Napoli si prepara a rafforzarsi sul fronte offensivo, con appuntamenti importanti in vista delle prossime trattative di mercato. Massimo Brambati rivela che il club partenopeo sta puntando con decisione su Lang, anche se non perde di vista Ndoye, il sogno condiviso da molti. Con un occhio alle strategie di Manna, il Napoli cerca di muoversi con intelligenza, evitando di lasciarsi prendere troppo dalla pressione del mercato. Il futuro azzurro si fa sempre pi√Ļ intrigante...

Napoli: Nunez con Lukaku? Brambati: ‚ÄúSo qual √® la richiesta di Conte‚ÄĚ. Massimo Brambati,¬†ex difensore e agente Fifa, √® intervenuto a¬†Radio Marte¬†nel corso di¬†Marte Sport Live:¬† ‚ÄúPenso che il Napoli stia stringendo per Lang per assicurarsi un primo innesto sull‚Äôesterno offensivo, poi si riprover√† per Ndoye che √® il pallino di tutti. Manna sa bene come muoversi, √® logico per√≤ che il Napoli non deve farsi prendere per la gola. Il fatto che pubblicamente sia stato svelato il budget di 200 milioni per il mercato pu√≤ essere un boomerang per la societ√†, Bisogna spendere s√¨ ma con attenzione. Sia Ndoye che Beukema piacciono a Conte e a tutto lo staff, ma il mondo non finisce di certo a Bologna e con loro due. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com ¬© Gbt-magazine.com - Napoli: le ultime su Nunez e Lang‚Ķ

