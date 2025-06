Napoli flash-mob Free Assange per giornalisti uccisi a Gaza

A Napoli, un flash mob silenzioso ha reso omaggio ai giornalisti uccisi a Gaza e a Julian Assange, simboli della libertà di stampa minacciata. In piazza Dante, oltre 200 sagome hanno raccontato una storia di coraggio e denuncia, unendo attivisti e associazioni come Articolo 21 per ribadire il valore fondamentale dell’informazione libera. Un gesto che invita tutti a riflettere sull’importanza della verità e della giustizia nel mondo.

A Napoli, in piazza Dante, il movimento Free Assange ha disegnato oltre 200 sagome per commemorare i giornalisti uccisi a Gaza dall'inizio dell'invasione israeliana. L'iniziativa, simbolica e silenziosa, ha denunciato la guerra contro il giornalismo e ricordato anche la recente liberazione di Julian Assange. Presenti attivisti e l'associazione Articolo 21 per ribadire l'importanza della libertà di stampa e della denuncia contro la repressione dell'informazione.

