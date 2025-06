Napoli esplosione vicino via Foria | un morto sotto le macerie Gravemente ferita una donna

Una violenta esplosione scuote il cuore di Napoli, vicino a Via Foria, lasciando dietro di sé una scena di devastazione e dolore. Un tragico episodio che ha portato alla perdita di una vita e al ferimento grave di una donna, mentre le autorità si mobilitano per fare luce sull’accaduto. La città si stringe nel lutto e nell’attesa delle verifiche ufficiali, chiedendosi come e perché sia potuta accadere questa drammatica esplosione.

Esplosione nel centro storico di Napoli. C'è una vittima per la deflagrazione avvenuta nel tardo pomeriggio in Via Peppino De Filippo, a Napoli: si tratta di un uomo di 57 anni che si. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Napoli, esplosione vicino via Foria: un morto sotto le macerie. Gravemente ferita una donna

