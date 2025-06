Napoli esplosione vicino via Foria | un morto grave una donna Ipotesi fuga di gas

Una drammatica esplosione a Napoli scuote la tranquilla via Peppino De Filippo, lasciando una scia di distruzione e dolore. Con un morto e una donna in gravi condizioni, le cause sono ancora al vaglio, ma si ipotizza una fuga di gas. La città si stringe nel cordoglio mentre i soccorritori lavorano senza sosta per chiarire la dinamica di questa tragedia. Le indagini continuano per riportare la verità alla luce e garantire sicurezza a tutti.

Un uomo morto e una donna ferita in modo grave. Sarebbe questo il bilancio di una esplosione avvenuta a Napoli, in via Peppino De Filippo, nel tardo pomeriggio di oggi 25 giugno. La deflagrazione ha causato danni a due appartamenti. Al momento si esclude che ci siano dispersi, anche se i vigili del fuoco stanno continuando le operazioni di scavo e di messa in sicurezza dell'area. Le indagini sull'esplosione, causata probabilmente da una fuga di gas da una o più bombole all'interno del deposito di un ristorante, sono condotte dalla polizia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Napoli, esplosione vicino via Foria: un morto, grave una donna. Ipotesi fuga di gas

