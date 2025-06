Napoli esplosione per una fuga di gas in pieno centro Crolla parte di una palazzina un morto

Una tragedia scuote il cuore di Napoli: un’esplosione in pieno centro, probabilmente causata da una fuga di gas, ha causato il crollo di parte di una palazzina in via Peppino De Filippo. Un uomo di 57 anni ha perso la vita, mentre una donna è rimasta gravemente ferita e altre persone sono state soccorse sul posto. La città si stringe nel dolore mentre le indagini della polizia proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’incidente.

C’è una vittima nell’esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio in via Peppino De Filippo, a Napoli. Un uomo di 57 anni che si trovava nello stabile parzialmente crollato a causa della deflagrazione è stato recuperato senza vita. Una donna è invece rimasta gravemente ferita ed è stata portata in ospedale. Il marito e altre due persone sono state medicate sul posto. Sulla vicenda, probabilmente causata da una fuga di gas, indaga la polizia: al momento si esclude che ci siano dispersi, anche se i vigili del fuoco proseguono le operazioni di scavo e di messa in sicurezza dell’area. La fuga di gas dal deposito di un ristorante. 🔗 Leggi su Open.online

