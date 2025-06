Napoli esplosione in via Foria Cede parte di un palazzo | un ferito grave e una persona sotto le macerie

Un violento boato scuote il cuore di Napoli: un’esplosione in via Foria ha causato il crollo di parte di un edificio, lasciando una scia di distruzione e preoccupazione. Un ferito grave e una persona intrappolata sotto le macerie sono i drammatici esiti di questa ennesima emergenza nel centro storico. La città si stringe intorno alle vittime, mentre le operazioni di soccorso sono in corso. La paura e l’attesa si mescolano in un quadro di incertezza e solidarietà.

Esplosione nel centro storico a Napoli. Un boato enorme nel pomeriggio di oggi in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, accanto al ristorante. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: un ferito grave e una persona sotto le macerie

In questa notizia si parla di: napoli - esplosione - foria - cede

Napoli Tattoo Expo, esplosione di prenotazioni per avere il tattoo che celebra il quarto scudetto - La Napoli Tattoo Expo si prepara a registrare un boom di prenotazioni per il tatuaggio del quarto scudetto.

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: un ferito grave; Napoli, esplosione in via Foria: cede parte di un palazzo, danni in strada; Napoli, esplosione in via Foria: cede parte di un palazzo.

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: un ferito grave - Il boato si sarebbe verificato in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, accanto il celebre ... Lo riporta ilmattino.it

Napoli, esplosione in via Foria: cede parte di un palazzo, danni in strada - Nella traversa accanto il celebre ristorante A' figlia do Marenaro, ci sarebbe stata una esplosione in via Peppino de Filippo. Riporta ilmattino.it