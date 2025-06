Napoli esplosione in via Foria Cede parte di un palazzo | quattro feriti estratti vivi una persona sotto le macerie

Un'esplosione improvvisa nel cuore di Napoli ha scosso il centro storico, provocando crolli e feriti. In via Peppino de Filippo, una traversa di via Foria, un boato ha lasciato dietro di sé un palazzo parzialmente crollato e quattro persone soccorse vive tra le macerie, mentre un’altra è ancora sotto i detriti. La città si stringe attorno alle vittime in attesa di chiarimenti e interventi immediati.

Esplosione nel centro storico a Napoli. Un boato enorme nel pomeriggio di oggi in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, poco distante dal ristorante.

