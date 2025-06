Napoli esplosione in via Foria Cede parte di un palazzo | quattro feriti estratti vivi morto un 55enne

Un'onda di shock e preoccupazione ha attraversato il cuore di Napoli oggi, quando un’esplosione in via Foria ha causato il crollo di parte di un edificio nel centro storico. Quattro persone sono state estratte vive, mentre purtroppo un uomo di 55 anni ha perso la vita. La città si mobilita per fare luce sull’accaduto e garantire la sicurezza dei cittadini, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questa drammatica tragedia.

Esplosione nel centro storico a Napoli. Un boato enorme nel pomeriggio di oggi in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, poco distante dal ristorante. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: quattro feriti estratti vivi, morto un 55enne

In questa notizia si parla di: napoli - esplosione - foria - cede

Napoli Tattoo Expo, esplosione di prenotazioni per avere il tattoo che celebra il quarto scudetto - La Napoli Tattoo Expo si prepara a registrare un boom di prenotazioni per il tatuaggio del quarto scudetto.

Napoli, esplosione e terrore in via Foria: cede parte di un palazzo. Fonte il Mattino Vai su Facebook

Napoli, esplosione in via Foria: cede parte di un palazzo, danni in strada; Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: quattro feriti estratti vivi, c'è una persona dispe; Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: quattro feriti estratti vivi, una persona sotto le.

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: un ferito grave - Il boato si sarebbe verificato in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, accanto il celebre ... Secondo ilmattino.it

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: quattro feriti estratti vivi, c'è una persona dispersa - Un boato enorme nel pomeriggio di oggi in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino ... Si legge su msn.com