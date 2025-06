Napoli esplosione in un palazzo | un morto e quattro feriti grave una donna

Una violenta esplosione scuote Napoli, causando un grave lutto e ferendo quattro persone, tra cui una donna. L’incidente, probabilmente scatenato da un deposito di bombole di gas, si è verificato all’interno di un locale di un ristorante del quartiere. La comunità si stringe nel cordoglio mentre i soccorritori operano rapidamente per gestire le conseguenze di questa tragedia improvvisa e devastante.

Lo scoppio, forse causato da un deposito di bombole di gas, si è verificato all'interno di un locale in uso a un ristorante della zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, esplosione in un palazzo: un morto e quattro feriti, grave una donna

In questa notizia si parla di: napoli - esplosione - palazzo - morto

Napoli Tattoo Expo, esplosione di prenotazioni per avere il tattoo che celebra il quarto scudetto - La Napoli Tattoo Expo si prepara a registrare un boom di prenotazioni per il tatuaggio del quarto scudetto.

Grande paura nel centro storico a Napoli. In una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, accanto il celebre ristorante A' figlia do Marenaro, ci sarebbe stata una forte esplosione. Indagini in corso per ricostruire la vicenda #esplosione #na Vai su Facebook

Napoli, esplosione per alcune bombole di gas: un morto e quattro feriti, grave una donna; Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: quattro feriti estratti vivi, morto un 55enne; Esplosione nel centro di Napoli, morto 55enne.

Napoli, esplosione in un palazzo: un morto e quattro feriti, grave una donna - Lo scoppio, forse causato da un deposito di bombole di gas, si è verificato all'interno di un locale in uso a un ... Come scrive msn.com

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: quattro feriti estratti vivi, morto un 55enne - Un boato enorme nel pomeriggio di oggi in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, poco distante dal ristorante ... Si legge su ilmattino.it