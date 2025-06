Napoli esplosione in un edificio | morto un 57enne estratta viva una donna

Un grave incidente scuote Napoli: un’esplosione in un edificio ha causato una tragica perdita e il salvataggio di una donna. Le prime ipotesi indicano una fuga di gas in un deposito di un ristorante, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause esatte. Restate aggiornati per scoprire come evolveranno le verifiche e quali misure saranno adottate per garantire la sicurezza.

L'esplosione, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stata causata da una fuga di gas avvenuto all'interno del deposito di un ristorante in cui erano presenti alcune bombole. Al momento, però, non vi sono certezze, che arriveranno solo a seguito della conclusione delle indagini.

