Napoli esplosione in un edificio in centro | morto un uomo e ferita una donna

Una tragica esplosione nel cuore di Napoli scuote la città: un uomo perde la vita e una donna lotta tra la vita e la morte. L’incidente, avvenuto in via Peppino De Filippo, desta preoccupazione e richiama l’attenzione sulla sicurezza urbana. Le autorità sono al lavoro per far luce sulle cause e prevenire future tragedie. La comunità si stringe intorno alle vittime in questo momento difficile.

Napoli, 25 giugno 2025 - Una forte esplosione a Napoli questa sera ha ucciso un uomo e ferito una donna. La deflagrazione, verso le 19 in via Peppino De Filippo, è stata presumibilmente generata da un deposito di bombole di gas. L'esplosione ha investito i primi due appartamenti dello stabile da cui subito è stata estratta viva una donna, mentre per ore è risultato disperso un uomo di 55 anni. I vigili del fuoco rimuovendo i detriti con un bobcart hanno infine trovato il disperso senza vita. Lo stabile è parzialmente crollato e gravi danni sono stati riportati da un altro noto ristorante, adiacente al deposito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Napoli, esplosione in un edificio in centro: morto un uomo e ferita una donna

