Napoli esplosione in pieno centro | feriti

Lo scoppio in un deposito in via Peppino De Filippo, una traversa di via Foria, a Napoli. Si cerca una persona che sarebbe dispersa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Napoli, esplosione in pieno centro: feriti

In questa notizia si parla di: napoli - esplosione - pieno - centro

Napoli Tattoo Expo, esplosione di prenotazioni per avere il tattoo che celebra il quarto scudetto - La Napoli Tattoo Expo si prepara a registrare un boom di prenotazioni per il tatuaggio del quarto scudetto.

#DavideGorla è stato #ucciso a #coltellate in pieno centro a #BustoArsizio (#Varese), davanti al suo negozio di oggettistica “Linea Continua” in via Milano. La vittima è stata aggredita da un uomo che, dopo aver sferrato i colpi mortali, è fuggito tra le vie del cen Vai su Facebook

Esplosione al centro di Napoli, una donna estratta viva dalle macerie: cosa è successo; Napoli, esplosione in pieno centro: feriti; Napoli, esplosione in centro: donna estratta viva dalle macerie.

Napoli, esplosione in centro: donna estratta viva dalle macerie - Lo scoppio, avvenuta in via Peppino De Filippo, in pieno centro città, ha danneggiato i primi due apparta ... Da msn.com

Esplode una palazzina a Napoli, estratta viva una donna - NAPOLI (ITALPRESS) – Momenti di grande paura in pieno centro a Napoli dove 30 minuti fa circa, in via Peppino De Filippo, si è registrata un’esplosione presumibilmente generata da un deposito di bombo ... Scrive msn.com