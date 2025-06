Napoli esplosione in edificio | estratta dalle macerie viva una donna | Si cerca un disperso

Una violenta esplosione scuote Napoli, probabilmente a causa di un deposito di bombole di gas, lasciando dietro di sé macerie e una scena drammatica. Tra le macerie, i soccorritori estraggono viva una donna, mentre si continua la disperata ricerca di un disperso. La città si stringe attorno a questa tragedia che mette alla prova il coraggio di tutti: l’intervento tempestivo e la solidarietà sono ora più importanti che mai.

Lo scoppio, forse causato da un deposito di bombole di gas, si è verificato all'interno di un locale in uso a un ristorante della zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, esplosione in edificio: estratta dalle macerie viva una donna | Si cerca un disperso

In questa notizia si parla di: napoli - esplosione - edificio - estratta

Napoli Tattoo Expo, esplosione di prenotazioni per avere il tattoo che celebra il quarto scudetto - La Napoli Tattoo Expo si prepara a registrare un boom di prenotazioni per il tatuaggio del quarto scudetto.

Esplosione nel centro di Napoli, danneggiato un edificio (ANSA) - NAPOLI, 25 GIU - Un'esplosione è avvenuta in via Peppino De Filippo a Napoli, non lontano da via Foria. La deflagrazione ha causato gravi danni ad un edificio e secondo quanto si apprende Vai su Facebook

