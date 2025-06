Napoli esplosione in centro | donna estratta viva dalle macerie

Una drammatica esplosione ha scosso il cuore di Napoli, in via Peppino De Filippo, lasciando un segno profondo nella città. Il boato, originato da un deposito di bombole di gas, ha provocato danni significativi e messo in allarme i residenti. Tuttavia, la notizia che ha fatto sorridere di speranza è il salvataggio di una donna estratta viva dalle macerie. La città si stringe intorno ai soccorritori e alle vittime di questa tragedia, dimostrando resilienza e solidarietà.

(Adnkronos) – Esplosione a Napoli oggi, mercoledì 25 giugno, in un deposito di bombole di gas. Lo scoppio, avvenuta in via Peppino De Filippo, in pieno centro città, ha danneggiato i primi due appartamenti di uno stabile. Dalle macerie è stata estratta viva e soccorsa una donna. Operazioni di messa in sicurezza ed evacuazione dell'area .

