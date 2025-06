Napoli esplosione dopo fuga di gas nel deposito di un ristorante | un morto sotto le macerie grave una donna

Un terribile incidente scuote il cuore di Napoli: un’esplosione nel centro storico, provocata da una fuga di gas, ha causato un morto e lasciato una donna grave sotto le macerie. La città si è fermata davanti a questa tragedia che mette in evidenza la vulnerabilità delle sue antiche pietre. Resta alta l’attenzione mentre si cerca di fare luce su quanto accaduto, per garantire che simili disastri non si ripetano.

Esplosione nel centro storico di Napoli. C'è una vittima per la deflagrazione avvenuta nel tardo pomeriggio in Via Peppino De Filippo, a Napoli: si tratta di un uomo di 57 anni che si. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Napoli, esplosione dopo fuga di gas nel deposito di un ristorante: un morto sotto le macerie, grave una donna

