Naomi Campbell torna bionda dopo 20 anni, lasciando senza fiato i fan con una trasformazione sorprendente. La Venere Nera, 55 anni, ha incantato a Londra al fianco di Miley Cyrus, sfoggiando una lunga chioma dorata durante un firmacopie del nuovo singolo “Every Girl You’ve Ever Loved”. Un cambio di look che conferma ancora una volta il suo ruolo di icona senza tempo, pronta a sorprendere e affascinare anche in questa nuova fase.

A 20 anni dall’ultimo cambio di look, Naomi Campbell torna bionda. La Venere Nera è comparsa a Londra, al fianco di Miley Cyrus, con una lunga chioma dorata, stupendo i fan e incantando come solo lei sa fare. Naomi Campbell bionda per un firmacopie londinese. La top model 55enne ha partecipato a un firmacopie del nuovo singolo Every Girl You’ve Ever Loved, per cui ha collaborato con Miley Cyrus, e ha sfoggiato un mini abito di pizzo perfetto sul suo fisico statuario e capelli extra lisci di un biondo miele sfumato, molto diversi dai soliti capelli lunghi, castano scurissimo e lucenti. GUARDA LE FOTO La hair evolution di Naomi Campbell, dagli Anni 90 a oggi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Naomi Campbell torna bionda. Dopo 20 anni

