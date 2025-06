MySesto sportello polifunzionale | Tempi ridotti e meno burocrazia

Benvenuti a My Sesto, il nuovo sportello polifunzionale del Comune che rivoluziona l’assistenza ai cittadini! Con tempi ridotti e meno burocrazia, ora tutto è più semplice, veloce e digitale: certificati, pratiche e servizi comunali sono a portata di clic in un unico punto di accesso. Dotato di nove postazioni digitali, info point dedicato e arredi moderni, My Sesto trasforma l’esperienza di interagire con l’amministrazione.

È stato inaugurato My Sesto, il nuovo sportello polifunzionale del Comune per servizi più semplici, veloci e digitali. Da oggi prende vita il nuovo punto unico dedicato ai cittadini: un solo luogo d’accesso per richiedere certificati, avviare pratiche, ricevere assistenza e accedere a tanti servizi comunali in modo facile, rapido e intuitivo. Con nove postazioni digitali, un info point dedicato, una sala d’attesa rinnovata e arredi moderni, MySesto vuole diventare il simbolo di una pubblica amministrazione più efficiente, vicina e al passo coi tempi. "MySesto è più di uno sportello: è un nuovo modo di pensare il rapporto tra Comune e cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - MySesto, sportello polifunzionale: "Tempi ridotti e meno burocrazia"

In questa notizia si parla di: mysesto - sportello - polifunzionale - tempi

Liste d’attesa: ecco il modulo da compilare se i tempi massimi non vengono rispettati - Le liste d'attesa nel settore sanitario diventano un problema insostenibile. L'Associazione Coscioni offre un modulo di protesta per chi non riceve le prestazioni nei tempi previsti dalla legge.

MySesto, sportello polifunzionale: Tempi ridotti e meno burocrazia; Sesto, inaugurato il nuovo sportello polifunzionale MySesto; Nasce MySesto, il nuovo Sportello Polifunzionale del Comune: un punto di accesso unico per semplificare la vita ai cittadini.

Sportello Polifunzionale Cinisello Balsamo - Cronaca Milano - Lo Sportello Polifunzionale, il punto di accesso dei servizi anagrafici e di protocollo per il cittadino, avrà un nuovo orario. cronacamilano.it scrive

Sportello Polifunzionale, ovvero: come ti miglioro il servizio - E' quello con il quale il Comune di San Benedetto è entrato nella ristretta schiera di regioni, amministrazioni, Asur che partecipano al concorso "premiamo i risultati" indetto dal Ministero per ... Come scrive rivieraoggi.it