Myllennium Award 2025 | il 9 luglio il talento a Villa Medici Roma

Il 9 luglio, Villa Medici a Roma si trasformerà nella capitale del talento giovanile con l'Myllennium Award 2025. Quest'undicesima edizione celebrerà merito, innovazione e il cuore generoso dei giovani attraverso il "giveback". Un evento imperdibile che mette in luce il potere dei millennials di plasmare il futuro, premiando chi si distingue per il proprio impegno e passione. Tutto pronto per un pomeriggio ricco di ispirazione e scoperte, perché il talento dei giovani merita di essere riconosciuto e valorizzato.

Talento giovanile, merito e giveback protagonisti a Villa Medici (Accademia di Francia a Roma) nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 luglio. Tutto pronto per l’undicesima edizione de l Myllennium Award (edizione 2025) che metterà sotto i riflettori il talento dei millennials, alla presenza, tra gli altri, degli Organi del Premio, di autorità e della stampa. Stiamo parlando del primo premio generazionale interamente riservato ai giovani e al loro talento in ambito imprenditoriale, sportivo, musicale e non solo. Il riconoscimento ha ottenuto nel corso degli anni importanti patrocini e partnership. Tra questi, la medaglia di bronzo del Senato. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Myllennium Award 2025: il 9 luglio il talento a Villa Medici Roma

In questa notizia si parla di: talento - myllennium - award - luglio

Il 64° Monte-Carlo Television Festival annuncia l’anteprima francese di “Watson” e premia Jaz Sinclair con il Golden Nymph Award come Talento Emergente - Il 64° Monte-Carlo Television Festival svela l’anteprima francese di "Watson" e celebra Jaz Sinclair, premiandola con il prestigioso Golden Nymph Award come Talento Emergente Internazionale.

Talenti al Myllennium Award 2024; MYllennium Award 2025: concorso Millennials per giovani 18-30 anni; Millennium Award 2024, premiati trenta giovani under 30 provenienti da tutta Italia.

Daniele Bartocci talento top al Myllennium Award 2024: spettacolo a Roma - MSN - Il giovane e autorevole giornalista – personaggio tra i più premiati nel suo settore, giudice talent- Come scrive msn.com

Daniele Bartocci talento top al Myllennium Award 2024: spettacolo a Roma - Donna Glamour - Daniele Bartocci a Villa Medici, tempio dell’eccellenza italiana: grande successo per Myllennium Award 2024. Segnala donnaglamour.it