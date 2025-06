My Hero Academia | in fumetteria l’ultimo volume in un’edizione molto speciale

L'attesa sta per terminare: l'ultimo volume di My Hero Academia, edizione speciale, approda in fumetteria! Questo capolavoro di Kohei Horikoshi ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo, diventando un simbolo di una nuova generazione di manga. Dopo dieci anni di avventure, emozioni e sfide, il viaggio si conclude in Italia, regalando ai fan un'edizione esclusiva. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: il finale di un'epopea che ha segnato la storia del manga!

My Hero Academia – opera simbolo di una nuova generazione di manga e best-seller da oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo – si appresta a raggiungere il suo epilogo anche in Italia. Scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ha iniziato la sua serializzazione in Giappone sulla rivista Weekly Shonen Jump nel 2014, per terminare dopo 10 anni esatti, lo scorso agosto. In Italia, invece, il manga viene pubblicato a partire dal 2016 da Star Comics, che per l'uscita del n° 42 – il volume conclusivo, che segna l'epilogo dell'opera mettendo in scena il conflitto definitivo tra heroes e villains – celebrerĂ il gran finale con 3 diverse edizioni.

Star Comics pubblica il volume finale di My Hero Academia - Star Comics porta a compimento un’epoca con l’uscita del volume conclusivo di My Hero Academia, il manga che ha rivoluzionato il panorama dei fumetti giapponesi e conquistato oltre 100 milioni di lettori nel mondo.

