Mutu non ha dubbi su Chivu | All’Inter ha una missione difficile ma penso che lui…

Adrian Mutu, ex stella di Inter e Fiorentina, si esprime con entusiasmo sul futuro del calcio rumeno e su Cristian Chivu. Con una visione positiva e determinata, Mutu sottolinea che il percorso intrapreso è promettente, anche se la sfida resta ardua. Le sue parole ispirano fiducia e rinnovata speranza, dimostrando quanto il talento e l’esperienza possano fare la differenza. Mutu crede che il meglio sia ancora da venire…

Adrian Mutu, ex giocatore di Inter e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calcio rumeno e Cristian Chivu. Le sue parole a Sports Future. Alcune interessanti dichiarazioni su Cristian Chivu e il calcio rumeno per Adrian Mutu. L’ex talentuoso attaccante di Inter, Fiorentina e Chelsea ha risposto alle domande di Sports Future. Queste le sue parole. CHIVU – «Dico che siamo sulla strada giusta, per quanto riguarda gli allenatori rumeni. Questi ultimi stanno arrivando. Un esempio è Chivu, che ora è all’ Inter, ma anche tutti noi che siamo dove siamo. Speriamo che in futuro porteremo un nome e gloria alla Romania. 🔗 Leggi su Internews24.com