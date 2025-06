Musica troppo alta fuori da Alfredo alla Scrofa scoppia la guerra con i vicini | i vigili chiudono il mitico ristorante ma il Tar gli dà ragione

L’iconico ristorante Alfredo alla Scrofa rischia di chiudere temporaneamente a causa del troppo rumore proveniente dalla musica ad alto volume. La disputa tra il mitico tempio delle fettuccine e i vicini di casa ha acceso un vero e proprio scontro, con i vigili che hanno deciso di chiudere il locale per 15 giorni. Tuttavia, il Tar ha dato ragione ai gestori, aprendo un nuovo capitolo in questa vicenda fatta di passione e tradizione.

Il tempio romano delle «fettuccine Alfredo» avrebbe dovuto chiudere per 15 giorni, dopo che i vigili di Roma Capitale avevano giudicato valutato troppo alta la musica trasmessa dal locale. L’estate scorsa la storica insegna «Alfredo alla Scrofa» aveva posizionato due amplificatori fuori dal locale, per attirare qualche cliente anche grazie a un po’ di musica. Dopo le segnalazioni dei vicini di casa, la polizia municipale aveva disposto un sopralluogo, concludendo che il ristorante avrebbe dovuto rimuovere gli amplificatori. Una volta tornati sul luogo e aver scoperto che i proprietari avevano mantenuto i dispositivi nel dehors, era stata disposta la chiusura per due settimane. 🔗 Leggi su Open.online