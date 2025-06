Musica sotto le stelle | l’estate 2025 a Roma è un grande concerto

Musica sotto le stelle, l’estate 2025 a Roma promette emozioni indimenticabili con il grande concerto dell’anno. La Capitale si trasforma in un anfiteatro naturale, offrendo performance che uniscono cultura, talento e atmosfere magiche. Dai festival iconici agli eventi esclusivi, questa stagione musicale renderà Roma ancora più vibrante. Non perdere l’opportunità di vivere l’estate romana al massimo: la musica ti aspetta sotto il cielo stellato, pronta a incantarti.

L’estate nella Capitale non è solo sinonimo di giornate assolate e serate all’insegna di locali e aperitivi, ma anche di una programmazione musicale che trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto. Dai festival iconici come il Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica e alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Musica sotto le stelle: l’estate 2025 a Roma è un grande concerto

In questa notizia si parla di: musica - estate - roma - sotto

TIM Summer Hits, la grande musica dell’estate 2025, torna a Roma per 4 serate - Tim Summer Hits, la grande musica dell’estate 2025, torna a Roma con quattro serate imperdibili a Piazza del Popolo.

Venerdì 20 giugno – Solstizio d’Estate al @lianclub.official ! Una notte di musica, energia e libertà… sotto le stelle di Roma! Ore 21:45 – Live con i @liberiliberivasco , il meglio del repertorio di Vasco Rossi A seguire: DJ Set anni ’90 con omaggio spec Vai su Facebook

DiVino sotto le Stelle, la tappa di Roma, è in programma il 19-20-21/6 sul Ponte della Musica Armando Trovajoli Assaggi di vino e mostre, spettacoli, letture, passeggiate e tanto altro. infohttps://ow.ly/by6s50W9ZUt Vai su X

Musica sotto le stelle: l’estate 2025 a Roma è un grande concerto; Roma…namente: tre discoteche in cui vivere l’estate sotto le stelle a ritmo di musica; Sessantotto Village 2025: il programma dell’estate al Parco Talenti.

Riccione, musica all’alba e sotto le stelle - Ideale per famiglie e giovani, Riccione è un mix unico di cultura, gastronomia e spettacolo, rendendola una delle mete più amate della Riviera Adriatica. msn.com scrive

10 tormentoni romani che ci faranno cantare per tutta l'estate - Da Carl Brave a Giorgia, da Elodie a Tony Effe quali sono i brani che ci entreranno in testa nei mesi estivi (per non uscirne più) ... romatoday.it scrive