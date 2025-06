Musica sotto le stelle

Preparati a vivere un'esperienza unica sotto il cielo stellato: musica, emozioni e buon cibo si incontrano in un’atmosfera magica. Sabato 28 giugno 2025, la pizzeria Al Punto Giusto ospiterà il talentuoso pianista Paolo Zanarella, il “pianista fuoriposto”, per il primo di una serie di appuntamenti indimenticabili. Un concerto che saprà evocare sensazioni straordinarie, lasciandoti con il desiderio di tornare ancora. Non mancare!

Paolo Zanarella e Pizzeria Al punto giusto presentano: primo appuntamento con il “pianista fuoriposto” Paolo Zanarella sabato 28 giugno 2025 con un artista eccezionale capace di evocare sensazioni incredibili presso il plateatico estivo della pizzeria Al Punto Giusto situato nella bellissima. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

