Musica e prevenzione contro l’ictus Band e concerti nel Sottomura

La musica diventa alleata della salute con “Music 4 Stroke 2025”, una rassegna che unisce divertimento, convivialità e sensibilizzazione sulla prevenzione dell’ictus cerebrale. Tre emozionanti appuntamenti live nel suggestivo sottomura di Ferrara, iniziando venerdì al bar Paradiso Verde. Organizzata dall’associazione Alice Ferrara e patrocinata dall’amministrazione locale, questa iniziativa mira a diffondere conoscenza e prevenzione in modo coinvolgente. Scopo...

Tre appuntamenti con la musica dal vivo, fra divertimento e convivialità, conoscenza e prevenzione dell' ictus cerebrale. È ' Music 4 Stroke 2025 ', la rassegna, in partenza a Ferrara venerdì – 20.30-22.30 - al bar Paradiso Verde di viale Alfonso I d'Este 1. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Alice Ferrara (Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale) e si avvale del patrocinio dell'assessorato alle Politiche sociosanitarie. Scopo del ciclo di concerti, a ingresso libero, è offrire tre serate aperte alla popolazione in cui fare sensibilizzazione su un danno cerebrale che può causare effetti gravissimi, e lasciare conseguenze permanenti, a chi ne viene colpito.

