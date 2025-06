Musica al Tramonto al Parco Aldo Moro sulle note di Luciano Troja

Vieni a vivere un'esperienza indimenticabile al Parco Aldo Moro, dove il tramonto si fonde con le melodie del maestro Luciano Troja. Venerdì 27 giugno alle 19, il parco si trasformerà in un palcoscenico naturale, avvolto da note di pura emozione. Un’occasione unica per lasciarsi cullare dalla magia della musica e della natura, creando ricordi che dureranno nel cuore. Non mancare a questa serata speciale, perché la buona musica merita sempre il suo scenario perfetto.

Venerdì 27 giugno, alle ore 19, il Parco Aldo Moro si trasformerĂ in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere "Musica al Tramonto", un’installazione musicale che vedrĂ protagonista il pianoforte e le suggestive note del maestro Luciano Troja, in un'atmosfera unica sullo sfondo incantevole. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Musica al Tramonto" al Parco Aldo Moro sulle note di Luciano Troja

In questa notizia si parla di: musica - tramonto - parco - aldo

Il parco nazionale delle Foreste casentinesi raccontato con la musica di Renato Torre - Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si prepara a incantare con la musica di Renato Torre. Questo autunno, un videoclip del brano inedito “Armonia della Natura” porterà gli spettatori in un viaggio sonoro attraverso i segreti e le bellezze di un territorio unico, celebrando i valori naturali che lo rendono così speciale.

Le Vele per il Verdi - #FDM2025 Sabato 21 giugno, prima giornata dei Focs de Sant Joan 2025, tra i vari appuntamenti in programma offrirĂ uno spettacolo speciale organizzato in occasione della Festa della Musica! All'ora del tramonto, alcune imbarca Vai su Facebook

Musica al Tramonto al Parco Aldo Moro sulle note di Luciano Troja; INTERVISTA Nuovi giochi al Parco Aldo Moro. Asquini: Una scelta semplice in grado di aggiungere valore; 'A Scurata alle Saline di Marsala: musica e teatro sul tramonto piĂą bello della Sicilia.

“Musica al Tramonto”: note di pianoforte al Parco Aldo Moro - 00, il Parco Aldo Moro si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere “Musica al Tramonto”, un’installazione musicale che vedrà protagonista il ... Da letteraemme.it

Concerti al tramonto e "picnic ad arte": inizia l'estate in musica al Parco Sculture del Chianti - Otto concerti al tramonto, otto vini (o cantine e aziende vinicole) in degustazione, un “picnic ad arte” da gustare per l’aperitivo e una promozione speciale per gli studenti: si annuncia ricca di ... Lo riporta radiosienatv.it