Music Park Arena Benni Arialco | Concerti ed eventi giusto investire

Imola, 25 giugno 2025 – Il luglio dei grandi concerti all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è alle porte e il comparto ricettivo della città torna a sorridere dopo la batosta dell'uscita di scena della Formula 1 nel 2026. Certo, il paragone tra i due eventi in termini di indotto è quasi irriverente ma i super palchi per i big della musica mondiale allestiti sulle rive del Santerno hanno regalato sorrisi anche in passato. Un pensiero condiviso anche da Raffaele Benni, presidente di Arialco (l'associazione che raggruppa ristoratori e albergatori del territorio imolese, ndr) e del sindacato Turismo di Confcommercio Ascom Imola.