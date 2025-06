Musetti obiettivo Wimbledon | in campo per recuperare dall’infortunio – Video

Lorenzo Musetti si prepara con determinazione per il suo grande obiettivo: Wimbledon 2025. Dopo aver affrontato un infortunio che ha frenato la sua ascesa, il talento azzurro sta risalendo la china sui campi inglesi, convinto di tornare più forte che mai. La sua rinascita è un esempio di tenacia e passione, e il sogno di solcare nuovamente i prati londinesi sta diventando sempre più concreto. Riuscirà Musetti a conquistare il suo spazio nel prestigioso torneo?

(Adnkronos) – Missione Wimbledon 2025 per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro sta recuperando dall'infortunio che lo ha messo ko nel quarto set della semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz, e dopo aver saltato il Queen's, torneo sull'erba preparatorio proprio allo Slam londinese e vinto dallo spagnolo, ha iniziato ad allenarsi sui campi inglesi a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

