Musetti a Wimbledon con la famiglia La fidanzata | Arriviamo papà

Lorenzo Musetti si prepara con entusiasmo per Wimbledon 2025, circondato dall'amore e dal sostegno della famiglia e della fidanzata Veronica Confalonieri. Dopo un infortunio impegnativo, il talento toscano è determinato a tornare in grande stile sui campi di Londra. La forza del suo spirito e il calore dei suoi cari lo accompagnano in questa nuova sfida: la strada verso il successo è ancora tutta da scrivere.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti è pronto a tornare in campo con un obiettivo ben preciso: Wimbledon 2025. A sostenerlo, come sempre, c'è la fidanzata Veronica Confalonieri che sui social ha condiviso oggi, mercoledì 25 giugno, una tenera storia Instagram d'incoraggiamento rivolta al tennista toscano, che sta recuperando le forze dopo l'infortunio patito al quarto set . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

