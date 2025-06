Musetti a Wimbledon con la famiglia La fidanzata | Arriviamo papà

Lorenzo Musetti si prepara a tornare in campo, questa volta a Wimbledon 2025, con il sostegno incondizionato della sua famiglia e della fidanzata Veronica Confalonieri. Mentre il tennista toscano si sta riprendendo dall'infortunio al Roland Garros, i suoi cari sono al suo fianco, pronti a condividere ogni passo di questa importante avventura. La determinazione e l’amore sono la sua forza: il sogno di Wimbledon è ancora più vicino con il supporto di chi gli vuole bene.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti è pronto a tornare in campo con un obiettivo ben preciso: Wimbledon 2025. A sostenerlo, come sempre, c'è la fidanzata Veronica Confalonieri che sui social ha condiviso oggi, mercoledì 25 giugno, una tenera storia Instagram d'incoraggiamento rivolta al tennista toscano, che sta recuperando le forze dopo l'infortunio patito al quarto set della semifinale del Roland Garros e che lo ha costretto a dare forfait al Queen's. La compagna Veronica ha condiviso un collage con due foto scattate a un anno di distanza. Nella prima Musetti è immortalato all'aeroporto di Londra mentre porta in braccio il piccolo Ludovico, il primogenito della coppia nato a marzo dello scorso anno.