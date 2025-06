Muscarà | Sanità delle inaugurazioni De Luca e Verdoliva puntano sull’arte dimenticando i pazienti

Nel cuore di Napoli, le inaugurazioni di De Luca e Verdoliva svelano un’attenzione che sembra privilegiare l’arte e il prestigio, lasciando i pazienti in secondo piano. Mentre il nuovo allestimento museale del San Gennaro viene presentato come esempio di eccellenza, ci chiediamo: quanto si investe realmente nella cura e nel benessere delle persone? È il momento di riflettere su cosa davvero significhi una sanità di qualità...

Tempo di lettura: 2 minuti «Una Sanità di Eccellenza, una grande storia». Così viene presentato oggi in pompa magna il nuovo allestimento museale del presidio San Gennaro, con opere d'arte provenienti dall'ASL Napoli 1. All'esterno, un'apparente parata dell'efficienza: squadre di pulizia mobilitate, camion della nettezza urbana, muratori, pittori, operai edili, architetti, ingegneri e giardinieri tutti all'opera. Ma quanto è costata questa messa in scena? E da quali fondi sono stati prelevati i soldi per questo "spettacolo"? A sollevare dubbi e preoccupazioni è la consigliera indipendente della Regione Campania Marì Muscarà, che interviene con forza: «Mentre il duo De Luca-Verdoliva continua il suo tour di inaugurazioni scenografiche, ricevo quotidianamente segnalazioni dal territorio della Sanità che raccontano tutt'altra realtà».